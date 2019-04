Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier din cadrul Garzii de Interventie Orsova, judetul Mehedinti, care a suferit arsuri de gradele II si III pe 30 la suta din suprafata corpului, in timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu de vegetatie, a fost transportat, vineri, cu elicopterul SMURD la Spitalul Judetean Timisoara,…

- Fratele lui Mirel Radoi a murit. Mihai Radoi, fratele selecționerului echipei naționale de fotbal a Romaniei U21, a incetat din viața la varsta de 37 de ani. Directorul Spitalului Județean Timișoara a declarat pentru Libertatea ca Mihai Radoi, fratele lui Mirel Radoi, s-a stins din viața. „Din pacate,…

- Vitamina B12 este o vitamina solubila in apa, benefica organismului. Ea joaca un rol important in procesul de poducere a celulelor roșii și ajuta și la funcționarea corespunzatoare a sistemului nervos scrie realitatea.net.Vitamina B12 se gasește in mod natural in produsele animale, cum ar…

- Experiența traumatizanta traita de un copil de 7 ani, care și-a dorit cu tot dinadinsul doua tatuaje temporare facute cu henna. Parinții au fost de acord, ghidandu-se dupa informațiile potrivit carora desenele cu respectivul colorant sunt inofensive

- Mihai Radoi, fratele fostului fotbalist Mirel Radoi a fost transferat, marti, la Timisoara, dupa ce in cursul zilei de luni a cazut de la etajul patru al blocului din Drobeta Turnu Severin in care locuieste cu sotia, potrivit news.ro.Transferul s-a facut la cererea familiei, astfel ca marti,…

- In Timișoara, marii arși sunt tratați la Casa Austria. Cand vine un astfel de caz, un salon de trei-patru paturi este eliberat și pacientul este dus acolo. Acest lucru se intampla deoarece, potrivit normativelor, pacientul trebuie sa stea singur in incapere. Tot la Casa Austria s-a realizat,…