Pompeo transmite Germaniei că poate pierde accesul la informații SUA dacă utilizează Huawei Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a avertizat vineri Germania ca ar putea pierde accesul la informații secrete din SUA în cazul în care utilizeaza tehnologia Huawei pentru rețelele 5G, informeaza agenția de știri Reuters preluata de Mediafax. Aflat într-un turneu european, oficialul american a declarat în cursul vizitei sale în Germania ca țarile aliate au de luat o "decizie suverana" privind ce tehnologie sa foloseasca, însa aceasta decizie va avea consecințe. "(Exista) un risc ca vom trebui sa ne schimbam comportamentul în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

