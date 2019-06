Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a reiterat duminica afirmatiile privind responsabilitatea Iranului in atacul asupra a doua petroliere care a avut loc joi in Marea Oman, afirmand ca SUA vor garanta trecerea prin Stramtoarea strategica Ormuz, relateaza AFP. Seful diplomatiei americane nu a dorit sa discute diferitele optiune avute in vedere de Washington pentru a proteja navigatia comerciala in regiune sau pentru a sanctiona Iranul dupa aceste atacuri. "Trebuie sa tineti minte ca noi vom garanta libertatea navigatiei prin stramtoare", a dat asigurari Pompeo la Fox News Sunday. O treime…