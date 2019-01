Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs in nordul Venezuelei in primele ore ale diminetii de joi, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica din Statele Unite (USGS), citati de Reuters.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in Brazilia, dupa ce Statele Unite au anunțat ca trupele americane vor fi retrase din Siria, a informat joi Departamentul american de Stat, relateaza site-ul postului France 24, relateaza Mediafax.Pompeo…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…

- SUA saluta planurile de modernizare a armatei bulgare si asteapta cu interes apropiata selectare a unui avion de lupta multirol pentru dotarea fortelor aeriene bulgare, a declarat secretarul de stat Mike Pompeo, intr-o convorbire telefonica avuta cu premierul Boiko Borisov, potrivit unui comunicat…

- Președintele socialist al Venezuelei a crescut joi salariul minim cu 150% pentru a combate ceea ce el numește efectele unui razboi economic condus de Statele Unite. Maduro l-a comparat pe Donald Trump, președintele american, cu Adolf Hitler, potrivit abc News .

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat prin telefon cu noul presedinte brazilian Jair Bolsonaro despre cooperare in privinta Venezuelei, combaterea criminalitatii transnationale si despre modalitati de consolidare a relatiilor economice, a informat luni Departamentul de Stat.