- Statele Unite nu vor finanta reconstructia Siriei atat timp cat fortele iraniene sau sustinute de Iran nu vor parasi definitiv aceasta tara aflata in razboi, a atentionat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, transmite AFP. "Astazi, conflictul din Siria se afla la un punct de cotitura",…

- Presedintele Donald Trump a declarat ca "nimeni nu va mai profita" de pe urma Statelor Unite si a denuntat excedentul comercial al unor tari, o referire la China, informeaza mediafax. "Nimeni nu va mai profita de pe urma Statelor Unite. Nu vom mai permite ca angajatii nostri sa devina victime",…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca va avea loc un nou summit cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un si ca un anunt in acest sens va fi facut in curand, scrie The Guardian potrivit News.ro . Trump a tinut luni un discurs la New York alaturi de presedintele sud-coreean, Moon Jae-in. Cei…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins duminica acuzatiile Teheranului ca Washingtonul si aliatii sai ar trebui trasi la raspundere pentru un atac ucigas la o parada in Iran, relateaza luni agentia Xinhua. In urma atacului terorist comis sambata la parada militara din orasul Ahvaz (sud-vest),…

- CHIȘINAU, 1 sep — Sputnik. Reprezentantul special al ONU pentru Siria a denunțat joi concentrarea ridicata a teroriștilor în Idlib, atragând atenția asupra situației umanitare din zona și organizând campanii pentru crearea coridoarelor umanitare care sa evacueze civili…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni ONU ca impiedica reconstructia Siriei, in momentul cand regimul de la Damasc, cu sprijinul Moscovei, ii cheama pe refugiatii sirieni sa se intoarca in tara lor, relateaza France Presse.

- Statele Unite si-au exprimat duminica sprijinul ferm pentru oferta de armistitiu a presedintelui afgan Ashraf Ghani, lansand un apel talibanilor sa depuna armele dupa un recent val de violente in tara, scrie AFP. "Statele Unite saluta anuntul guvernului afgan referitor la un armistitiu conditionat de…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a declarat sambata ca este optimist in ceea ce privește procesul de denuclearizare al Coreei de Nord și crede ca acesta va fi completat intr-o perioada de timp stabilita de comun acord cu Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Este important…