Statele Unite nu vor finanta reconstructia Siriei atat timp cat fortele iraniene sau sustinute de Iran nu vor parasi definitiv aceasta tara aflata in razboi, a atentionat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, transmite AFP. "Astazi, conflictul din Siria se afla la un punct de cotitura", a apreciat Pompeo, intr-un discurs sustinut la Jewish Institute for National Security of America, organizatie care i-a acordat o distinctie la Washington. Regimul lui Bashar al Assad "si-a intarit controlul" pe teren "gratie Rusiei si Iranului", in timp ce gruparea jihadista Stat Islamic "desi nu inca…