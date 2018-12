Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii se vor retrage din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) in urmatoarele 60 de zile, daca Rusia nu va renunța la rachetele de croaziera. Anunțul a fost facut de secretarul de stat american Mike Pompeo.

- Statele Unite considera ca Rusia a incalcat ani in șir tratatul privind eliminarea rachetelor cu raza medie și scurta de acțiune (Tratatul INF), a declarat secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, in timpul unui discurs la Bruxelles, transmite „Adevarul european”. „Rusia a incalcat valorile occidentale…

- Statele Unite condamna acțiunile agresive ale Rusiei in zona stramtorii Kerci și susțin suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo, anunța serviciul de presa al Departamentului de Stat al SUA. „Statele Unite sunt profund ingrijorate de incidentul…

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa. Rusia ''va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii…

- Statele Unite nu vor recunoaste niciodata anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia. Declaratia a fost facuta de secretarul american de Stat, Mike Pompeo, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Washington in comun cu ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin.

- Europa nu trebuie sa relaxeze sanctiunile impotriva Rusiei, intrucat Moscova reprezinta "o amenintare care nu inceteaza sa creasca", a avertizat marti, la Bruxelles, un inalt responsabil american, relateaza AFP. Uniunea Europeana a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeii de catre Rusia si…