Stiri pe aceeasi tema

- Un diplomat german de rang inalt se afla joi la Teheran pentru intalniri cu oficiali iranieni, incercand sa mentina in vigoare acordul nuclear din 2015 si sa dezamorseze situatia tensionata din regiune, a declarat agentiei Reuters o sursa diplomatica germana, potrivit agerpres.ro.Jens Ploetner,…

- Franta si Germania au jucat din nou 'cartea temperarii' marti seara in criza dintre Rusia si Consiliul Europei, asigurand Moscova ca 'isi are locul' in acest organism paneuropean, noteaza France Presse potrivit Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis luni asistenta pentru Ucraina in vederea restabilirii integritatii sale teritoriale, in ziua in care Volodimir Zelenski a fost investit in functia de presedinte al acestei tari, transmite dpa. Merkel a facut aceasta promisiune in timpul unei vizite la o baza…

- Seful diplomatiei de la Washington, Mike Pompeo, va vizita saptamana viitoare Germania si Marea Britanie in cadrul unui turneu prin Europa care mai include Finlanda si Groenlanda, a anuntat miercuri Departamentul de Stat american, relateaza AFP. Mike Pompeo va fi primit, pe 7 mai, la Berlin, de cancelarul…

- "Parlamentul solicita guvernului grec sa adopte orice actiune diplomatica sau juridica pentru a satisface orice pretentie a statului grec referitoare la primul si la al doilea razboi mondial", se arata in rezolutie. Majoritatea deputatilor, fie ca apartin partidului de stanga Syriza al premierului…

- Donald Trump si-a aplicat ”fapte alternative” familiei sale, afirmand la Casa Alba, cu ocazia marcarii saptamana aceasta a 70 de ani de la infiintarea NATO, ca tatal sau, care s-a nascut la New Yor, s-a nascut in Germania, dupa ce a criticat Berlinul pe tema impartirii poverii in Alianta si si-a exprimat…

- Relatia dintre Franta si Germania este din ce in ce mai apropiata, afirma presedintele francez, Emmanuel Macron, subliniind ca Parisul si Berlinul intensifica eforturile pentru aprofundarea integrarii la nivelul Uniunii Europene, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Relatia noastra este…

- Cancelarul german Angela Merkel merge miercuri la Paris, pentru convorbiri pe diverse teme, inclusiv relatiile cu SUA, cu presedintele francez Emmanuel Macron, inainte de un summit al Uniunii Europene, relateaza agentia DPA. Principalele subiecte de pe agenda discutiilor dintre cei doi aliati includ…