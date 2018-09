Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a declarat ca sanctiunile economice impotriva Phenianului nu vor fi reduse sau anulate inainte de finalizarea procesului de denuclearizare a Coreei de Nord, informeaza agentia de stiri The Associated Press.

- Aceasta luare de pozitie survine la doar cateva zile dupa ce un raport al ONU a concluzionat ca Phenianul nu a renuntat la programele sale nuclear si de rachete balistice, incalcand astfel rezolutiile Natiunilor Unite.La summitul istoric desfasurat in iunie in Singapore, Coreea de Nord…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni sanctiunile impuse unor importuri de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) a procedat la fel din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a dat asigurari, duminica, la Tokyo, ca sanctiunile impuse Phenianului vor fi mentinute pana la denuclearizarea „completa si total verificabila” a Coreei de Nord, transmite AFP, informeaza Agerpres.Intr-o conferinta de presa la finalul unei reuniuni…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a inceput sambata a doua zi de negocieri cu oficialii Coreei de Nord, pentru a ajunge la un compromis privind procesul de eliminare a programului nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Aceasta este a treia vizita…

- Sefii diplomatiei din Japonia, Coreea de Sud si Statele Unite vor avea o întâlnire asupra denuclearizarii Coreei de Nord în weekend la Tokyo, a anuntat Ministerul de Externe japonez, informeaza Agerpres. Întâlnirea lor va avea loc dupa discutiile secretarul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a solicitat presedintelui chinez Xi Jinping sa ajute Phenianul la eliminarea anticipata a sanctiunilor economice impuse Coreei de Nord, relateaza cotidianul nipon Yomiuri, citand surse neidentificate, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.