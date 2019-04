Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va continua sa interfereze în alegerile din SUA timp de decenii de acum încolo, a estimat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, relateaza AFP.

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca Rusia a suspendat aplicarea Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare (INF) în urma unei decizii similare din partea SUA, potrivit Kremlinului, informeaza agenția Reuters. Putin a mai afirmat ca Rusia va începe sa dezvolte noi rachete,…

- Statele Unite vor suspenda incepand de sambata obligatiile asumate in cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat cu Rusia, a anuntat vineri secretarul de Stat, Mike Pompeo. "Incalcarile comise de Rusia expun riscurilor milioane de europeni si americani. Este datoria noastra sa reactionam…

- "Vom merge mai departe cu dezvoltarea propriilor noastre optiuni de raspuns militar si vom coopera cu NATO si alti aliati si parteneri pentru a impiedica Rusia sa obtina vreun avantaj militar de pe urma acestui comportament ilicit", se arata in declaratia Casei Albe. "Aliatii nostri din NATO…