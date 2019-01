Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Trump, care a avut un prim summit istoric cu Kim in iunie 2018, la Singapore, a dezvaluit marti ca a primit 'o scrisoare formidabila' din partea liderului nord-coreean si a salutat bunele relatii cu acesta. 'Raman multe de facut, dar am incredere ca, intr-un viitor apropiat, presedintele…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…

- Viitoarea reuniune la nivel inalt intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc cel mai probabil la inceputul anului viitor, a declarat vineri o inalta oficialitate din administratia SUA, transmite sambata Reuters. "Este posibil ca o reuniune sa aiba loc undeva…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca va avea o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un si a anuntat ca in prezent experti de la Washington si Phenian stabilesc detaliile acesteia, transmite Reuters. La scurt timp dupa anuntul demisiei ambasadoarei americane la ONU…

- Mike Pompeo a declarat ca recenta sa vizita la Phenian, cea de-a patra, a fost 'inca un pas inainte spre denuclearizare' si ca a avut o 'conversatie buna, productiva' cu Kim, dar ca mai sunt multe de facut. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a discutat cu Mike Pompeo dupa ce acesta s-a intalnit…

- O noua intalnire intre liderul american și cel nord-coreean, Donald Trump și Kim Jong Un, este tot mai aproape. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, se duce azi la Phenian pentru a stabili toate detaliile intrevederii.