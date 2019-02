Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va livra 300 de tone de ajutor umanitar catre capitala venezueleana Caracas în cursul zilei de miercuri, susține Maduro, potrivit Sputnik. Presa ruseasca de stat transmite ca Maduro a declarat luni în timpul unei întâlniri cu mai mulți cercetatori…

- Statele Unite sunt pregatite sa scuteasca de sanctiuni responsabilii militari care se alatura opozantului Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat miercuri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, relateaza AFP. "Statele Unite vor avea in vedere…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP. 'Poporul venezuelean are nevoie disperata de…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si-a exprimat satisfactia luni dupa recunoasterea de catre mai multe tari europene a liderului opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, invitand celelalte tari sa faca la fel, relateaza AFP. "Incurajam toate tarile, printre…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…