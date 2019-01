Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul iranian de Externe a convocat duminica un diplomat polonez de rang inalt pentru a critica decizia Poloniei de a gazdui un summit organizat de SUA cu scopul promovarii stabilitatii in Orientul Mijlociu, cu accent pe contracararea influentei Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Statele Unite planuiesc sa gazduiasca impreuna cu Polonia, la Varsovia, un summit privind Orientul Mijlociu, in special Iranul, a informat Departamentul de Stat american vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va intreprinde - incepand de marti - un turneu in aproape zece tari din Orientul Mijlociu in decurs de o saptamana pentru a evoca in special retragerea americana din Siria, conflictul din Yemen si eforturile vizand contracararea Iranului, conform AFP si Reuters.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va solicita Arabiei Saudite o actualizare a investigatiei privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, in timpul unei calatorii la Riyadh si in Orientul Mijlociu care va avea loc saptamana viitoare, a anuntat vineri Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Mediafax care citeaza…

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Reuters, potrivit…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca nu exista dovezi clare care sa demonstreze ca prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…