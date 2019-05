Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat luni ca intrevederea recent anulata cu cancelarul german Angela Merkel este din nou pe agenda, relateaza dpa. ''Da, uitati, regret ca nu am putut sa ma intalnesc cu cancelarul Merkel si cu omologul meu Heiko Maas", a declarat Mike Pompeo pentru postul de televiziune CNBC. "Am reprogramat deja intalnirile. (...) Sunt din nou pe agenda'', a spus el. "Sunt convins ca vom face aceasta in urmatoarele cateva saptamani. Nu am anuntat data exacta, dar cred ca am stabilit-o intr-o zi care ne convine amandurora", a adaugat Pompeo. Pompeo…