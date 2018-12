Secretarul american de stat, Mike Pompeo, a cerut marti, intr-un discurs sustinut la Bruxelles, sa fie combatute tari precum Rusia, Iranul sau China pentru nerespectarea tratatelor internationale, dar in acelasi timp el a criticat multilateralismul despre care considera ca aduce mai multe avantaje ''birocratilor'' decat cetatenilor, consemneaza agentia EFE. ''Atunci cand sunt incalcate tratatele, trebuie combatuti infractorii'', a spus seful diplomatiei americane in discursul rostit la centrul de studii German Marshall Fund al SUA la Bruxelles, el venind in capitala…