Pompeo: Elliott Abrams va conduce eforturile diplomatice n Venezuela

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a cerut sa informeze Consiliul de Securitate al ONU cu privire la Venezuela sambata, a informat trimisul Africii de Sud la ONU, Jerry Matjila, scrie Reuters, relateaza News.ro.„Am fost informati ca Mike Pompeo a cerut sa vina in fata Consiliului de Securitate…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Decizia SUA de a a-si retrage trupele din Siria nu va pune in pericol eforturile Washingtonului de a contracara amenintarile din regiune venite din partea Iranului si a ISIS, sustine Secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, relateaza News.ro.Pompeo se afla in Iordania, in prima…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut miercuri Consiliului de Securitate al ONU sa limiteze dezvoltarea rachetelor balistice iraniene, care, potrivit Statelor Unite, constituie un pericol pentru Orientul Mijlociu si dincolo de aceasta regiune, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Este…

- Iranul doreste sa mareasca raza de actiune a rachetelor sale, a declarat marti un important oficial al armatei iraniene, o decizie care ar putea irita si mai mult Statele Unite care considera programul balistic al Teheranului o amenintare la adresa securitatii regionale, relateaza Reuters, informeaza…

- Natiunile Unite ar trebui sa faca Statele Unite raspunzatoare pentru reimpunerea luni de sanctiuni care afecteaza industria iraniana a petrolului si cea maritima, masuri care sfideaza o rezolutie a Consiliului de Securitate, a scris ambasadorul Iranului la ONU intr-o scrisoare adresata secretarului…