- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a laudat Danemarca, in contextul neințelegerilor dintre cele doua țari legate de Groenlanda, care au dus la anularea vizitei lui Donald Trump in statul danez, scrie BBC .

- Rusia a anuntat, vineri, incetarea Tratatului de dezarmare nucleara privind Fortele Intermediare Nucleare (INF) "la initiativa" SUA, in timp ce Washingtonul urma sa faca un anunt oficial in acest sens privind retragerea Statelor Unite din acest pact incheiat la sfarsitul Razboiului Rece. "La…

- Statele Unite a finalizat azi, 2 august, procesul de retragere din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) cu Rusia, actiune ce sporeste temerile privind o noua cursa a inarmarii, informeaza postul BBC. Mike Pompeo, Secretarul de Stat de la Washington, a anunțat vineri ca SUA se retrag…

- Statele Unite doresc ca "oamenii sa ramana in tarile lor", a declarat duminica in San Salvador seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in incheierea unui turneu care a mai cuprins vizite in Argentina, Ecuador si Mexic, informeaza AFP. Cooperarea dintre SUA si El Salvador se va consolida…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo s-a intalnit cu presedintele afgan Ashraf Ghani cu ocazia unei vizite neanuntate de marti la Kabul pentru a discuta despre planul de pace cu talibanii, dar si despre situatia securitatii in regiune inaintea alegerilor prezidentiale din septembrie, relateaza Reuters.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a ajuns luni in Arabia Saudita, unde va purta discuții despre escaladarea tesniunilor intre Statele Unite și Iran, relateaza site-ul postului France 24, scrie Mediafax.Pompeo este așteptat sa aiba o intrevedere cu regele Salman și cu prințul Mohammed…

- Arabia Saudita ar trebui sa faca mai mult pentru ca responsabilii uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi sa raspunda pentru faptele lor, a declarat Brian Hook, trimisul special american pentru Iran, abtinandu-se totodata sa arate cu degetul inspre printul mostenitor saudit, dupa ce o ancheta a ONU…