- Secretarul de Stat american Mike Pompeo s-a intalnit joi, la Cairo, cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu si in regiunea Golfului Persic, a constat un jurnalist AFP.Cei doi au aparut impreuna in fata presei, la palatul prezidentiale, insa…

- Mike Pompeo a afirmat ca asigurarile au venit din partea presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care a amenintat in repetate randuri fortele kurde sustinute de Washington si luptand impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Recep Tayyip Erdogan a vorbit cu Donald Trump cu putin inainte ca…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite vor iesi din Siria "intr-o perioada de timp" si vor sprijini luptatorii kurzi din tara, in timp ce Washingtonul isi va retrage trupele, relateaza Reuters.

- Decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele SUA din Siria "nu schimba absolut nimic" in termenii sprijinului acordat Israelului, a afirmat marti secretarul de stat american, Mike Pompeo, reiterand "angajamentul" Washingtonului "pentru stabilitate in Orientul Mijlociu", relateaza AFP. Mike…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se declara hotarat sa neutralizeze gruparea terorista Statul Islamic in Siria, in pofida planului anuntat de retragere a trupelor americane din aceasta zona de conflict, a declarat senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenti ...

- Decizia lui Trump de retragere totala a trupelor SUA a fost confirmata de catre oficiali americani si se asteapta ca ea sa aiba loc in urmatoarele luni. Demersul i-a uimit pe parlamentarii americani si pe aliati, si bulverseaza politica americana in Orientul Mijlociu. Pentru Turcia, aliat in cadrul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Turcia a afirmat ca militantii kurzi aflati la est de fluviul Eufrat in Siria ''vor fi ingropati in santurile lor cand va veni vremea'', dupa ce presedintele Donald Trump va incepe ceea ce va fi o retragere totala a trupelor americane din Siria, relateaza joi agentia Reuters. Decizia…