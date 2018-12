Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut miercuri Consiliului de Securitate al ONU sa limiteze dezvoltarea rachetelor balistice iraniene, care, potrivit Statelor Unite, constituie un pericol pentru Orientul Mijlociu si dincolo de aceasta regiune, transmite AFP. 'Este clar ca activitatile regimului iranian in domeniul rachetelor balistice s-au dezvoltat dupa acordul nuclear' incheiat in 2015, a afirmat Pompeo, cu prilejul unei reuniuni a Consiliul de Securitate pe tema neproliferarii. Washingtonul considera ca Iranul a profitat de acest acord pentru a-si dezvolta in paralel programul…