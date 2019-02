Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu vor putea sa impartaseasca informatii sau sa coopereze pe deplin cu tari care integreaza tehnologie a gigantului chinez Huawei in sistemele lor cruciale de informatii, a declarat joi...

- Vicepreședintele american Mike Pence a reiterat sambata faptul ca țarile membre ale Uniunii Europene ar trebui sa se retraga din Acordul Nuclear incheiat cu Iranul, din care Statele Unite s-au retras anul trecut, conform Reuters areluata de mediafax. „A venit momentul ca partenerii noștri…

- Vicepreședintele american Mike Pence a cerut joi aliaților europeni ai Washingtonului sa se retraga din acordul nuclear iranian și a amenințat Teheranul cu noi sancțiuni americane, relateaza AFP. Pence a calificat Iranul drept ”cel mai mare pericol” din Orientul Mijlociu și a acuzat…

- O conferinta organizata de Statele Unite si Polonia despre pace si securitate in Orientul Mijlociu, condamnata de Teheran ca fiind o reuniune impotriva Iranului, incepe miercuri la Varsovia, relateaza DPA. Aproximativ 60 de delegatii din intreaga lume vor fi primite de presedintele polonez…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat luni aliatii SUA ca implementarea unor echipamente produse de compania chineza Huawei va ingreuna parteneriatele cu Washingtonul, informeaza Reuters preluata de agerpres. O sursa din Departamentul de Stat al SUA anuntase de saptamana trecuta…

- Statele Unite considera Uniunea Europeana ca fiind principala lor prioritate in eforturile globale de a-si convinge aliatii sa nu cumpere echipamente Huawei pentru retelele mobile de generatie viitoare, a declarat marti un oficial al Departamentului de Stat, transmite Reuters.

- Producatorii auto germani au cerut luni eliminarea tarifelor comerciale, pentru mentinerea locurilor de munca in Europa si Statele Unite, in conditiile in care asociatia industriei auto din Germania a anuntat ca exporturile de automobile germane din Statele Unite in China au scazut cu 37% in 2018,…

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Mediafax care citeaza…