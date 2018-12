Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel, directorul CIA, va vorbi marti in Congresul american despre progresul anchetei deschise in urma uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza The Washington Post.

- Procurorul din Istanbul care cerceteaza moartea lui Jamal Khashoggi a cerut procurorului general al Arabiei Saudite sa dezvaluie identitatea celui care a trimis echipa implicata in asasinarea jurnalistului, a informat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters.

- Procurorii saudiți au afirmat ca persoanele suspectate de uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi au acționat premeditat, relateaza Deutsche Welle. Colaborator al „Washington Post“, Khashoggi a fost asasinat in consulatul saudit din Istanbul, pe data de 2 octombrie.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmeaza sa se adreseze marti, inaintea pranzului, unui comitet parlamentar cu privire la uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, la trei saptamani de la moartea acestuia.

- Marea Britanie a cerut luni clarificarea urgenta a circumstantelor mortii jurnalistului Jamal Khashoggi dupa ce Arabia Saudita a afirmat ca nu cunoaste detalii ale modului in care jurnalistul saudit a fost asasinat, relateaza Reuters. 'Este nevoie urgenta de clarificari dincolo de…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri ca administratia sa a cerut dovezile video si audio din investigatia Turciei privind disparitia jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, despre care Turcia sustine ca a fost ucis la consulatul saudit din Istanbul, scrie Politico.„Am…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, trimis de urgenta la Riad in legatura cu disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a discutat marti cu regele Salman al Arabiei Saudite si cu ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, informeaza AFP si Reuters.…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…