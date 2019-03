Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron si Sambata Colivelor

"Cu Hristos al meu am fost, sunt si voi fi "Suntem in secolul al III lea pe vremea imparatilor romani Dioclitian, Maximian si Maximin, in cetatea Amasiei.Legiunile romane pe la anul 304 pazeau granitele Pontului Siria in partile Rasaritului, condusi de generalul Vringa. Din aceasta cohorta cu… [citeste mai departe]