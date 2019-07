Combinaţii de trupe la Way Too Far Rock Festival

Mai sunt doar trei săptămâni până când se va da startul cele de a treia ediţii Way Too Far Rock Festival, care în acest an va avea loc la KingsLand, comuna Ineu, în perioada 9-11 august. Trei trupe străine vor urca pe scenă: Crazy Town din Statele Unite şi Ossian şi Aurora din Ungaria. Cât despre trupele… [citeste mai departe]