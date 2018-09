Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat, joi, in cadrul Consiliului de Securitate ONU, ca daca regimul de la Phenian se va indeparta de calea diplomației și a denuclearizarii se va confrunta cu „izolare continua și presiune”, relateaza Reuters.„Sancțiunile impuse de Consiliul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va prezida la 27 septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Coreea de Nord, pentru a lansa un nou apel comunitatii internationale sa mentina presiunea asupra Phenianului, relateaza AFP. Aceasta reuniune ministeriala, in paralel cu Adunarea…

- Coreea de Nord nu a luat nicio masura in vederea unei ”denuclearizari”, in pofida angajamentelor pe care si le-a asumat la summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un in iunie, deplange consilierul Casei Albe pe probleme de securitate nationala John Bolton,…

- Coreea de Nord nu si-a oprit programele de inarmare nucleara si cu rachete, arata un raport confidential al ONU consultat vineri de Reuters. Raportul a fost realizat timp de sase luni de experti independenti care au monitorizat implementarea sanctiunilor impotriva regimului de la Phenian…

- Administratia din Coreea de Nord, condusa de Kim Jong Un, pare sa nu respecte angajamentele in sensul denuclearizarii, a acuzat vineri secretarul de Stat american, Mike Pompeo."Presedintele Kim Jong Un a anuntat angajamentul denuclearizarii. Lumea a cerut, prin rezolutiile Consiliului de Securitate…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a cerut vineri la ONU "o aplicare deplina a sanctiunilor" impotriva Coreei de Nord pentru a ajunge la denuclearizarea sa, la finalul unei reuniuni a Consiliului de Securitate menita sa mentina unitatea membrilor fata de Phenian, relateaza Agerpres , care citeaza…

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters. Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia Natiunilor…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, se va deplasa saptamana viitoare in Coreea de Nord pentru a discuta despre planurile de denuclearizare a acestei tari, potrivit cotidianului Financial Times (FT) de joi, care citeaza patru surse apropiate acestui dosar, transmite Reuters.Potrivit oficialilor…