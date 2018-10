Pompele funebre, un business cu potential. Afacerile din acest sector ating pragul de 1,3 miliarde lei in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Moartea poate fi o afacere excelenta. Dovada rezultatele spectaculoase inregistrate de firmele de pompe funebre care, in 2018, sunt mai profitabile ca oricand. De Halloween, analiștii de la Frames au patruns in tenebrele unei industrii cu care nimeni nu și-ar dori sa aiba de-a face. Concluzia – pompele…

- Dobanzile la titluri de stat pe 10 ani se afla pe un trend ascendent si se apropie de 5%, nivel pe care s-ar putea sa is depaseasca anul viitor, in conditiile in care acest indicator este un barometru pentru costul de finantare din economie. ”Rata de dobanda este estimata la 4,7% pe 2018…

- Pokemon Go, jocul creat de compania Niantic Labs, a devenit printre puținele care au dpașit pragul de doua miliarde de dolari incasari in sub doi ani și jumatate din momentul lansarii. Japonia este țara unde jocul a obținut cele mai mari venituri, iar SUA locul cu cele mai multe descarcari.

- In ultima carte a uimitoarei sale cariere, Carl Sagan examineaza intr-un mod stralucitor problemele arzatoare ale vietii noastre, ale lumii noastre si ale universului ce ne inconjoara. Aceste eseuri luminoase si atractive strabat atat imensitatea cosmosului, cat si intimitatea mintii omenesti, incercand…

- Experții care au elaborat studiul preliminar pentru viitoarea autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov traseaza o taxa de acces de 6,3 euro/100 km pentru autoturisme, 8,8 euro/100 km pentru vehicule comerciale grele și 12,6 euro/100 km pentru autocare, arata un document publicat in Monitorul Oficial, potrivit…

- Piata bauturilor racoritoare va depasi in acest an pragul de sase miliarde de lei, dupa o crestere de aproape 24% in ultimii cinci ani, pe fondul investitiilor masive in publicitate si al cresterii apetitului pentru consum al romanilor, se arata intr-un studiu de specialitate. Analistii apreciaza…

- Piata berii a crescut in ultimii cinci ani cu aproape 20%, iar in acest an ar putea depasi pragul de 4 miliarde lei (870 milioane euro), in contextul in care apetitul romanilor pentru bere este tot mai mare de la an la an, pe fondul cresterii nivelului de trai, a dezvoltarii ofertei si a investitiilor…