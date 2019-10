Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, ABA Banat va realiza aceste lucrari de investiții in bazinele hidrografice: Barzava, Timiș, Sebeș, Bistra, din județele Timiș și Caraș-Severin. „Scopul acestor lucrari de investiții este acela de consolidare a digurilor și malurilor in punctele critice, precum și asigurarea secțiunilor…

- Bacalaureatul de toamna continua. Mai sunt doua probe pana la final. Incepand de astazi, evaluatorii vor afla cum se descurca candidații cu… calculatorul – incepe proba de evaluare a competențelor digitale. In 30 august și 2 septembrie are loc evaluarea competențelor digitale, proba unde s-au inscrois…

- Dupa ce in 27 și 28 august a avut loc proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, urmeaza o noua proba a Bacalaureatului de toamna. In 29 august, candidații dau proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, proba la care s-au…

- Au trecut probele dificile la Bacalaureatul de toamna, cele scrise. De marți, 27 august, incep probele de evaluare a competențelor, unde candidații sunt notați cu calificative in loc de note – „incepatori”, „avansați” sau „experimentați”.

- Este ultima proba scrisa a Bacalaureatului de toamna pentru sute de candidați din Timiș. Dupa ce „scapa” de proba de astazi, luni, 26 august, candidații care vor sa promoveze examenul maturitații mai au de dat probele de evaluare a competențelor. 823 de elevi din Timiș s-au inscris la proba la alegere…

- Tanarul de 26 de ani a fost depistat de polițiștii din Deta, in noaptea de marți spre miercuri. Circula cu un autoturism prin localitatea Banloc, iar oamenii legii l-au tras pe dreapta pentru verificari. Polițiștii și-au dat seama imediat ca șoferul era beat, nu avea permis de conducere pentru…

- Au fost gasiti vinovatii pentru dezastrul ecologic in urma caruia sute de pesti au fost descoperiti morti in aval de statia de epurare Jabar. Daca in octombrie 2017 autoritatile nu au gasit niciun vinovat, acum Garda de Mediu a decis sa sanctioneze administratorul statiei pentru faptul ca apele uzate…

- Un politist din judetul Timis a fost injunghiat in picior, joi seara, in timpul unei interventii la un scandal izbucnit intr-un bar.Joi seara, in jurul orei 21,45, la dispeceratul Poliției orașului Faget, din judetul Timis, s-a primit o solicitare, de la un bar din localitatea Surducu Mic,…