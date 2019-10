Pomi înfloriţi a doua oară, în Arad, din cauza căldurii neobişnuite Temperaturile foarte ridicate pentru aceasta perioada afecteaza mai multe specii de pomi, care au inceput sa infloreasca. In ultimele doua saptamani, in care au fost si 29 de grade, au inflorit meri, pruni, peri, salcami sau lilieci, in toate zonele din judet. Pomicultorii sunt ingrijorati privind consecintele schimbarilor climatice, care se manifesta tot mai intens de la un an la altul. Ei spun ca productia de fructe va putea fi diminuata anul viitor, daca se vor mentine temperaturile ridicate. Deocamdata, doar o parte dintre crengile copacilor au inflorit, dar acestea nu vor mai da rod. Reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

