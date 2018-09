Pomenirea Sfântului Serghie de Radonej Sfantul Serghie de Radonej este unul dintre cei mai cunoscuti si iubiti sfinti rusi. El este socotit drept unul dintre sfintii prin care Dumnezeu a renascut monahismul isihast rus, prin indeletnicirea cu rugaciunea neincetata si revenirea la nevointele ascetice. Nascut in ziua de 3 mai 1313 si trecut la cele vesnice in ziua de 25 septembrie 1391, la varsta de 78 de ani, Cuviosul Serghie s-a aratat pe sine drept ctitor al uneia dintre cele mai mari lavre rusesti – Lavra Sfanta Treime, aflata in nordul Moscovei – si al nenumaratelor suflete pe care le-a zidit si inca le mai zideste, prin cuvantul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crapaturile din Zidul Plangerii din Ierusalim in care vizitatorii plaseaza in mod traditional mesaje cu rugaciuni adresate lui Dumnezeu au fost curatate, marti, de o echipa de muncitori echipati cu bete lungi, relateaza Reuters. De doua ori pe an, rabinul de la Zidul de Apus supravegheaza…

- Rusia acuza Marea Britanie ca a interceptat mai multe avioane militare ruse deasupra Marii Negre intr-o maniera periculoasa cu scopul provocarii Moscovei, a transmis Ambasada Rusiei la Londra, dupa ce aviatia britanica a anuntat ca saptamana trecuta au avut loc doua astfel de incidente.

- Cand cineva nu intreaba pe duhovnic, nu intreaba pe constiinta si apuca intr-aiurea, atunci e un om, cum sa spun, cu narav. Si se indreapta spre iad. Dar daca intreaba pe constiinta – asa trebuie sa o intrebi: „Constiinta, spune-mi drept, daca mor amu, ma mantuiesc, Ii place ...

- ''Eu sunt foarte increzator ca va urma o schimbare majora in sensul imbunatațirii politice americane fața de Romania. Am anunțat pe DCNews venirea lui Adrian Zuckerman, pe 4 mai. Este un om de afaceri, provenit din mediul imobiliar, absolvent al Facultații de Drept, din New York, cu o diploma preuniversitara…

- CHIȘINAU, 18 iul — Sputnik. Astazi creștinii ortodocși praznuiesc aflarea moaștelor Cuviosului Serghie de Radonej, unul dintre cei mai cunoscuți si iubiți sfinți rusi. El este considerat drept unul dintre sfinții prin care a renascut monahismul isihast rus, prin îndeletnicirea…

- CHIȘINAU, 18 iul — Sputnik. Astazi creștinii ortodocși praznuiesc aflarea moaștelor Cuviosului Serghie de Radonej, unul dintre cei mai cunoscuți si iubiți sfinți rusi. El este considerat drept unul dintre sfinții prin care a renascut monahismul isihast rus, prin îndeletnicirea…

- 4 Iul 2018 (All day) Sfantul Andrei, Arhiepiscopul Cretei Dumnezeiescul parinte Andrei isi avea patria in vestitul Damasc, care acum se numeste de turci Siam. El s-a nascut din parinti cinstitori de Dumnezeu si imbunatatiti, care se numeau Gheorghe si Grigoria. Pana la varsta de sapte ani pruncul…