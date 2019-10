Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor sa lucreze in strainatate – aproape 2 milioane de aplicari pentru joburile din afara țarii, de la inceputul anului și pana acum. Germania, Marea Britanie și Olanda au fost țarile care au atras cei mai mulți candidați BJoburile in strainatate existente pe platforma de recrutare online eJobs.ro…

- Peste 37.000 de profesionisti din industria IT au plecat din Romania in ultimii 20 de ani, in timp ce deficitul anual al angajatilor din industria de profil este de aproape 15.500, arata un studiu de specialitate. Potrivit datelor studiului intocmit de Codecool si Brainspotting, 15.467 de oameni lipsesc…

- Un urias brand de moda, popular in randul tinerilor, a solicitat duminica protectia fata de creditori conform legii falimentului din Statele Unite, alaturandu-se unei liste tot mai mari de retaileri traditionali care cad victima concurentei comertului electronic. Majoritatea magazinelor din Europa si…

- Studiul, realizat de Revolut, a analizat obiceiurile de cheltuire si calatorie ale europenilor din generatia Millennials, pornind de la propria baza de date, ce cuprinde 7 milioane de utilizatori in Europa, dintre care peste 600.000 sunt romani.Conform acestui studiu, dintre toate tarile…

- Un start-up din zece (10%) care activeaza in Romania are acces, simultan, la finantare si la mentoring la standarde internationale, iar accesul la finantare trebuie facilitat foarte mult in vederea cresterii accelerate a ecosistemului local, reiese dintr-un studiu realizat de o platforma de investitii…

- Arad. O noua oportunitate pentru universitatea aradeana de stat, de a-și prezenta oferta educaționala in spațiul non-european, a fost fructificata in cadrul Targului Educației din Tunisia. Cel mai mare targ de profil a fost organizat in mai multe orașe tunisiene și s-a bucurat de prezența…