Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Mehedinti, astazi, radarele vor fi amplasate dupa cum urmeaza: DN6: Dr.Tr.Severin –Simian –Tamna – Butoiești DN56A: Simian – Hinova – Rogova DN67: Halanga – Malovaț – Florești Pe raza municipiului Orșova Pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin: Bd.Mihai ...

- Din cauza vremii, mai multi copaci au cedat sub greutatea ghetii și s-au prabusit pe firul de contact, ceea ce a dus la intreruperea alimentarii cu energie electrica a locomotivelor. UPDATE 11:10: Circulatia feroviara a fost reluata, sambata, pe Magistrala 900, intre statiile CF Valea Alba - Drobeta…

- La mare altitudine a fost viscol puternic. Sute de turiști au ramas blocați in Bucegi, dupa ce instalațiile de transport pe cablu au fost oprite. In nordul județelor Mehedinți și Gorj, mai multe drumuri au fost inchise din cauza stratului mare de zapada.

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, și vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, au fost prezenți la Ședința Comitetului Executiv al PSD Mehedinți, la care trei primari de marca au fost aspru pedepsiți. Este vorba despre primarii comunelor Șimian, Bacleș și Gogoșu. ActualitateEveniment

- Un barbat, de 49 de ani, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit puternic, pe DN 67, in localitatea mehedinteana Halanga, de o masina condusa de un sofer de 70 ani, care se deplasa din direcția Severin – Motru. ...

- La 70 de ani, un șofer este cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce a provocat, miercuri seara, un accident pe DN 67, in localitatea Halanga, din județul Mehedinți. Acesta a acroșat cu autoturismul un pieton, care a murit pe loc. „Conducatorul auto in varsta de 70 ani se deplasa din direcția Severin…

- Pompierii din Drobeta Turnu Severin au intervenit, in aceasta dimineața, in comuna Malovaț, județul Mehedinți, pentru a stinge un incendiu izbucnit la cabina unui tir. Din fericire, nu sunt victime. Articolul Cabina unui tir, cuprinsa de flacari apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, pompierii SMURD Bals au intervenit, marti, pe Drumul European 547, in zona Padurea Sarului, la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in care erau opt persoane. Inainte de sosirea echipajului…