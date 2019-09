Poluarea ridicata a aerului crește chiar și cu 91% șansele, in cazul celor peste 50 de ani, de a dezvolta degenerescența maculara legata de varsta, potrivit unui studiu realizat recent de oamenii de știința taiwanezi. Cercetatorii au descoperit ca expunerea la poluanți precum dioxid de azot și monoxid de carbon aproape ca a dublat șansele... Read More Post-ul Poluarea ridicata poate duce la pierderea vederii apare prima data in TaBu .