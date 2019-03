Stiri pe aceeasi tema

- Regiunile din Europa de est și de eud-est sunt cele mai afectate de poluarea aerului și de poluarea fonica, arata un raport publicat de Agenția Europeana a Mediului. Raportul mai arata și faptul ca oamenii cei mai saraci și mai vulnerabili (copiii și batranii) sunt cei mai expuși la poluare.

- Aproape un sfert dintre copiii din Romania declara ca au fost victime ale agresivitații online, fenomen care s-a dublat in ultimii zece ani, potrivit unui raport privind utilizarea internetului de catre minori, potrivit mediafax.Citeste si Gabriela Firea cere intervenția tuturor puterilor…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania și Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor au cerut instanțelor de judecata sa se adreseze Curții de Justiție a UE in legatura cu raportul MCV.Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor interne: Crin Antonescu ii SPULBERA…

- Incepand cu 1 iulie 2013, proprietarii de cladiri sunt obligati sa obtina un certificat energetic inainte de a vinde sau de a inchiria o cladire. Responsabila de aceasta obligativitate este legea 159 din 2013, bazata pe o alta lege: 372 din 2005. Scopul acestei legi este trasat de autoritatile Uniunii…

- Organizatia Natiunilor Unite se asteapta ca economia mondiala sa creasca cu 3% in acest an si anul viitor, un avans putin mai mic decat cel de 3,1% inregistrat in 2018. Cu toate acestea, organizatia internationala a avertizat luni in prognozele sale economice anuale 'World Economic Situation…

- Nivelul de poluare din sistemul de metrou londonez este atat de ridicat, incat o calatorie de o ora in subteran echivaleaza cu o intreaga zi petrecuta in trafic, conform concluziilor unei analize recente, citata vineri de Thomson Reuters Foundation, informeaza AGERPRES . In unele statii din sistemul…

- In unele statii din sistemul de metrou din Londra, aerul poate fi chiar de cincizeci de ori mai murdar decat cel de la suprafata, poluarea fiind mai accentuata in special in zona liniilor aflate la adancimile cele mai mari, a descoperit studiul comandat de transportul public in Londra (Transport…

- Nivelul emisiilor de dioxid de carbon (CO2) din Statele Unite a crescut cu 3,4% in 2018, conform unui studiu publicat marti de compania de cercetare in domeniul politicilor economice Rhodium Group, citat de agentiile DPA si AFP, informeaza AGERPRES . Analistii estimeaza ca emisiile de CO2 asociate productiei…