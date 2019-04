Poluarea face ravagii în fauna marină. O focă este salvată, după ce a fost găsită cu o frânghie de plastic în jurul gâtului VIDEO Actiunea are loc in Erongo (Nigeria) si pare o rutina zilnica pentru salvatori, dupa cum judecam din postarile de pe Instagram. "Am prin doua astazi. Asta e mai mare decat altele, era sa ma muste de picior. Suspectii obisnuiti? Navele comerciale, care arunca peste bord tot ce nu mai au de trebuinta. Desi pare urata, rana se va vindeca repede", a scris salvatorul, pe Instagram. View this post on Instagram View this post on Got 2 seals today. This one is a little bigger than usual and she nearly, nearly got a piece of my leg! Usual suspects - thick commercial fishing line probably discarded overboard.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O balena insarcinata, care avea in burta peste 200 de kilograme de plastic, a fost gasita moarta pe o plaja din Sardinia, fapt ce a dus atat la moartea acesteia cat si a fetusului, a anuntat ministrul Mediului din Italia, potrivit CNN preluat de mediafax. In stomacului mamiferului s-au gasit…

- Dezvoltat de parintele dinamicii sistemelor Modelul computerizat a fost programat de Clubul de la Roma, o organizație internaționala foarte cunoscuta și formata din oameni de știința, industriași și oficiali guvernamentali și dezvoltat de insuși parintele dinamicii sistemelor, Jay Forrester,…

- Probabil ai auzit de multe ori ca „frumusețea sta in detalii” dar nu ai știut cum sa traduci asta și in alegerea alegerea accesoriilor pentru ținutele pentru job sau timpul liber, ramanand cumva in zona ținutelor simple, ușor monotone, care, in schimb, te fac sa te simți in siguranța. In domeniul modei…

- Ingropata in gunoaie, Timisoara este din acest sfarsit de saptamana un pic mai curata. Daca un grup de studenti a facut curat pe strada Ovidiu Balea, cei de la Politia Locala si de la Administratia Bazinala de Apa Banat au curatat malurile Begai. Astfel, #Trashtagchallenge, o provocare…

- Cercetatorii au descoperit pe plajele din Scoția granule din plastic contaminate cu E coli ceea ce ar putea pune in pericol populația lumii. Pericolul este cu atat mai mare cu cat deșeurile din plastic poarta bacteriile periculoase in toata lumea. Aceste granule se gasesc peste tot in mediul inconjurator…

- Loredana Groza a starnit din nou un val de critici pe contul ei de Instagram, acolo unde a postat recent o fotografie cu ea. Internauții sunt foc și para de cand au realizat ca vedeta a apelat la mai multe intervenții chirurgicale și nu rateaza nicio ocazie de a o critica.

- Lucrarea, care infatiseaza silueta unei tinere cu chipul trist, a fost taiata si indeparatata de pe una din usile de iesire ale salii. "Suntem foarte indignati", au scrie pe Twitter reprezentantii Salii Bataclan. In noiembrie 2015, 90 de persoane au fost ucise intr-un atac armat in…