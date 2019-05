Poluarea cu plastic este ''o catastrofa in desfasurare'' pe care o ''ignoram pe riscul nostru'', a avertizat naturalistul britanic Sir David Attenborough dupa anuntarea descoperirii unor obiecte din plastic in abisurile oceanice, relateaza marti Press Association.



Naturalistul si activistul pentru protectia mediului a declarat ca plasticul prezent in mari si oceane reprezinta o ''problema globala'' ce necesita o reactie la nivel international.



Victor Vescovo, un explorator american care a reusit sa realizeze doua scufundari…