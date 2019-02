Poluarea cu microplastic, prezentă în măruntaiele oceanelor (studiu) Niciun ecosistem marin nu este ferit de poluarea cu plastic, au concluzionat cercetatorii care au descoperit in premiera microparticule de plastic in intestinele crustaceelor mici care traiesc in strafundurile oceanelor, la aproximativ 11 kilometri adancime, relateaza miercuri AFP.



Autorii unui studiu publicat miercuri in jurnalul stiintific Royal Open Society Science au disecat 90 de crustacee amfipode din familia Lysianassidae, creveti de mici dimensiuni colectati de pe fundul a sase dintre cele mai adanci fose oceanice raspandite in Cercul de Foc al Pacificului.



In… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

