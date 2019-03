Stiri pe aceeasi tema

- Un test simplu si accesibil, ce indica valoarea peptidei C si costa in jur de zece lire, poate contribui la diagnosticarea corecta a pacientilor cu diabet, care pot beneficia astfel de un tratament adecvat, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Analiza…

- Fumatul ar putea limita capacitatea corpului de a lupta impotriva cancerului de piele, sugereaza un studiu efectuat in Marea Britanie, citat duminica de Press Association. Pacientii diagnosticati cu melanom, avand dependenta tabagica in antecedente, au cu 40% mai putine sanse de a supravietui…

- Studiul realizat de experti ai Universitatii Imperial College din Londra justifica cresterea numarului de decese provocate de acest tip de patologii in urma scaderii consumului de fructe si legume din alimentatia britanicilor, determinata de o escaladare a preturilor dupa iesirea din Uniunea Europeana.…

- Mai mult de 3.500 de oameni s-au inscris intr-un grup de Facebook in care se discuta despre pregatirile necesare in eventualitatea unui Brexit. Oamenii iși fac provizii și se așteapta la un haos total daca Marea Britanie iese din Uniunea Europeana. "Cutiile pentru Brexit" sunt la mare cautare printre…

- O talie mai generoasa ar putea trada un creier mai mic, sugereaza un studiu realizat de o echipa de cercetatori din Marea Britanie, citat de Press Association. Descoperirea indica o posibila asociere intre greutatea corporala in exces si problemele de sanatate mintala. Oamenii de stiinta…

- Cercetatorii scotieni au descoperit o anumita diferenta genetica la oamenii care manifesta o mai mare compasiune fata de animale si au avansat teoria potrivit careia empatia acestor persoane ar putea fi inscriptionata in ADN-ul lor, informeaza joi Press Association. Acea diferenta a fost remarcata intr-o…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…