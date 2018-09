Stiri pe aceeasi tema

- In prima jumatate a acestui an, județul Vaslui a inregistrat un spor natural negativ al populației de 1.408 persoane. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Vaslui, la un numar de 3.024 decedați s-au inregistrat 1.616 nascuți-vii. Practic, in jumatate de an, județul Vaslui a pierdut populația…

- Pana in anul 2020, peste jumatate din populatia lumii ar putea fi catalogata drept „clasa mijlocie”. Anunțul a fost facut de expertul Homi Kharas, de la Institutul Brookings, in cadrul unui interviu pentru The Washington Post.

- In urma cu 100 de ani, sistemul medical din Ovidiu era destul de slab reprezentat in raport cu nevoile comunitatii. Pe de o parte, satele erau arondate medicului din Ferdinand I, actuala comuna Mihail Kogalniceanu. In 1939, jumatate din populatia din Ovidiu suferea de malarie sau TBC. Cu toate acestea,…

- Cea mai mare colonie de pinguini imperiali si-a micsorat efectivul cu 90% din anii '80 si pana astazi, au descoperit cercetatorii, potrivit Press Association. Expertii incearca sa inteleaga ce anume a decimat populatia de pinguini din Ile aux Cochons din sudul Oceanului Indian, odinioara locul care…

- Zece intrebari "esentiale", puse inaintea imbarcarii intr-o relatie serioasa, pot contribui la succesul cuplurilor, sugereaza un studiu realizat recent in Marea Britanie, citat vineri de Press Association. Relatiile de cursa lunga rezista atunci cand sunt cladite pe prietenie, respect, asteptari realiste,…

- Meteorologii au prelungit codul galben de ploi torentiale pentru de 22 judete din sudul, nord-estul si sud-estul tarii, pana joi seara. Codul portocaliu pentru Tulcea si Constanta a fost mentinut pana miercuri la ora 21.00.

- O echipa de oameni de stiinta a reusit sa surprinda un moment rar: desprinderea unui aisberg lung de 6 kilometri de Groenlanda. Evenimentul a avut loc pe 22 iunie si nu a durat mai mult de 30 de minute. Jumatate de ora in care peisajul din zona s-a schimbat drastic. Inregistrarea facuta publica de oamenii…

- In Romania 76% din populatie nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare. Raportul arata ca in urma…