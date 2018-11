Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de poluare a aerului in capitala Indiei New Delhi continua sa fie foarte ridicat, au afirmat oficiali indieni, scrie agerpres.ro.Potrivit Consiliului central pentru controlul poluarii (CPCB), indicele general al calitatii aerului (AQI) a ramas la 381, in categoria foarte slaba.

- Nivelul de poluare a aerului in capitala Indiei New Delhi continua sa fie foarte ridicat, au afirmat oficiali indieni, relateaza luni Xinhua. Potrivit Consiliului central pentru controlul poluarii (CPCB), indicele general al calitatii aerului (AQI) a ramas la 381, in categoria foarte slaba.…

- Speranta de viata in Romania in randul tinerilor este de 74 de ani, arata un studiu realizat de Eurostat pentru 2016, precizand ca Romania se afla la coada clasamentului. Tarile care se afla in top sunt: Spania, Italia, Franta, Elvetia sau Marea Britanie,unde acestia pot ajunge pana la 85 de ani,…

- O femeie din Romania are o speranta de viata la nastere de 79 de ani, iar un barbat are o durata medie a vietii de 72 de ani, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Speranta de viata la nastere – un indicator care exprima calitatea vietii dintr-o tara – a ramas relativ constanta in…

- Poluarea aerului scurteaza vietile umane cu mai mult de un an, conform unui nou studiu efectuat de cercetatori de renume de la Universitatea din Texas. De asemenea, reciproca este valabila - o calitate mai buna a aerului poate prelungi vietile...

- Poluarea aerului scurteaza vietile umane cu mai mult de un an, conform unui nou studiu efectuat de cercetatori de renume de la Universitatea din Texas. De asemenea, reciproca este valabila - o calitate mai buna a aerului poate prelungi vietile...