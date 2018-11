Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea peste limita admisa din Bucuresti a impins Comisia Europeana sa dea in judecata Romania la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). In cazul in care Romania va fi gasita vinovata, Primaria Capitalei risca sa plateasca amenzi de peste 200.000 de euro pe zi, sanctiune care ar impinge institutia…

- Piata de spatii de birouri din Capitala a inregistrat un volum total de tranzactii de inchiriere de 75.300 mp in trimestrul al treilea din 2018, dintre care cererea noua a fost de 20.400 mp. Conform datelor companiei de consultanta imobiliara Colliers...

- Nivelul poluarii aerului din New Delhi, India, depaseste de 25 de ori norma admisa. Inregistrarea a fost facuta azi dimineata, 5 noiembrie, de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, informeaza ria novosty.

- Poluarea aerului este "noul tutun", a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe site-ul organizatiei de la Geneva unde se desfasoara in premiera, intre 29 octombrie si 2 noiembrie, The Global Conference on Air Pollution and Health (Conferinta…

- Milioane de vizite inregistrate anual la camerele de garda ale spitalelor de pe glob ca urmare a crizelor de astm sunt provocate de poluarea aerului, conform unui studiu citat miercuri de Press Association, scrie Agerpres.Cercetarea efectuata la Universitatea George Washington din Statele…

- Zeci de oameni au avut posibilitatea sa-si verifice tensiunea arteriala si nivelul de glicemie din sange. Analizele au putut fi facute la Spitalul municipal nr. 1 din Capitala. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, care e marcata anual in 29 septembrie.

- Sudanul de Sud si-a reluat productia de petrol, intrerupta in 2013 din cauza razboiului civil, a anuntat duminica ministrul petrolului din Sudan, Azhari Abdul-Ghadir, citat de Xinhua. Exportul titeiului din Sudanul de Sud se face prin instalatiile din Sudan, mentioneaza agentia, potrivit Agerpres.…

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanța privind insoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, a șefilor delegațiilor straine care participa pe teritoriul Romaniei la ședințele prilejuite de președinția romana a Consiliului Uniunii Europene. Intr-o capitala sufocata…