- Politia norvegiana a anuntat ca trupul neinsufletit gasit sambata la domiciliul autorului atacului comis sambata la o moschee situata in apropiere de Oslo este cel al surorii sale vitrege in...

- Cadavrele unor oi au fost scoase din raul Crișul Negru, in apropiere de Oradea. Autoritațile sanitare au scos din apa capetele a 20 de oi și aproape 400 de kilograme de resturi de carne. In zona nu exista un abator, astfel ca autoritațile cred ca au fost furate și sacrificate. Resturile animale au fost…

- Politia braziliana a anuntat luni ca a arestat trei persoane suspectate ca au fost implicate vineri in furtul a 718,9 kg de aur din aeroportul international din Sao Paulo, un jaf spectaculos care a socat intreaga Brazilie, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Doua proiectile de aviație, care cantaresc peste 50 de kilograme fiecare, au fost gasite in zona montana a județului Bacau. Pirotehniștii care au mers sa ridice bombele au constatat ca acestea erau in perfecta stare de funcționare, astfel incat ar fi putut nimici totul pe o raza de un kilometru. Descoperire…

- Politia spaniola a arestat un membru al Fortelor Aeriene braziliene, care transporta trei pungi pline cu cocaina intr-un avion militar, la Sevilla, cu doar cateva ore inainte de escala programata aici a presedintelui brazilian Jair Bolsonaro , au declarat autoritatile, miercuri, potrivit Reuters.

- O bomba americana de 100 de kilograme datand din al Doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a fost descoperita in centrul Brerlinului, in apropiere de embelamtica Alexanderplatz, a anuntat politia, relateaza AFP potrivit news.ro”Detonatorul a fost…

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, a fost gasit mort, in apartamentul sau, din Constanta, strada Prelungirea Liliacului, din cartierul Kilometrul 4 5. Macabra descoperire a fost facuta de echipajul de pompieri, format din patru subofiteri de la Detasamentul Port, solicitat sa deblocheze usa apartamentului…

- Jonathan Escarzaga, in varsta de 36 de ani, a fost descoperit mort in apartamentul sau in luna februarie. In corpul lui nu s-au gasit urme de droguri, dar poliția n-a dezvaluit niciodata cauza decesului barbatului. Administratorul blocului in care a locuit Escarzaga a chemat o firma care se ocupa…