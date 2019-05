Stiri pe aceeasi tema

- Microparticulele de plastic au fost descoperite pe varfuri de munte aduse de ploaie chiar de la distanța, a aratat un nou studiu, care a demostrat ca vanturile au capacitatea de a transporta poluarea "oriunde și peste tot". Oamenii de știința au fost uimiți de cantitațile de microplastice…

- Proteina COL17A1 ar putea fi considerata o veritabila "fantana a tineretii vesnice" intrucat ea ar putea sa joace un rol important impotriva procesului de imbatranire a pielii, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature, scrie agerpres.ro.

- Europa produce o cantitate uriasa de plastic - 58 de milioane de tone anual, atrage atentia Comisia Europeana, citand datele Eurostat. Din acestea rezulta, in fiecare an, 25 de milioane de tone deseuri din plastic pe continentul nostru. Doar o treime este reciclat, conform datelor UE. Cu toate…

- Rezultatele pentru 2030 nu indica modificari de substanța in ceea privește utilizarea combustibililor alternativi, intrucat aceasta tranziție este de durata. Romania, prin vechimea parcului sau auto, se afla cu aproape 10 ani in urma statelor dezvoltate și va recupera doar parțial acest decalaj in urmatorii…

- Mai multe persoane mor in fiecare an din cauza poluarii atmosferice decat ca urmare a fumatului, conform unui studiu publicat marti si citat de Thomson Reuters Foundation in care oamenii de stiinta au lansat un apel la adoptarea unor masuri urgente pentru stoparea practicii arderii combustibililor…

- Municipalitatea va aloca, in acest an, peste 6 milioane de euro pentru reabilitarea strazilor, dar si pentru asfaltarea unor drumuri de pamant, a declarat, intr-o conferinta de presa, primarul orasului Suceava, Ion Lungu. Edilul a prezentat un numar de 25 de strazi, pentru care vor fi alocati 30 de…

- Cercetatorii australienii sustin ca sunt aproape de obtinerea unui vaccin antigripal universal. Potrivit studiului, publicat de revista Nature, oamenii de stiinta ar fi descoperit celule imune „ucigase” specifice pentru jumatate din populatia globului si care ar putea fi eficiente impotriva tuturor…