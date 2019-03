Stiri pe aceeasi tema

- ''Vestele galbene'', aflate in cautarea unei relansari a mobilizarii in strada, prezinta manifestatia de sambata drept un ''ultimatum'' adresat presedintelui Emmanuel Macron si au lansat un apel catre simpatizantii lor de a veni in numar cat mai mare la Paris pentru a relua demonstratiile de forta…

- In 45 din cele 365 de containere aflate la bordul navei inregistrate in Italia se aflau materiale periculoase, a mentionat Prefectura Atlanticului. Nava transporta de asemenea 2200 tone de combustibil. Prefectul Jean Louis Lozier a precizat ca armatorul navei a fost notificat sa "puna capat pericolului…

- Nava cargo Grande America, scufundata marti in largul coastelor franceze, transporta materiale periculoase, au anuntat miercuri autoritatile franceze citate de AFP si dpa, informeaza Agerpres.roIn 45 din cele 365 de containere aflate la bordul navei inregistrate in Italia se aflau materiale periculoase,…

- Un cutremur de 6,1 pe scara Richter s-a produs, sambata, in mare, in largul coastelor insulei Sumatra, in Indonezia. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) arata ca seismul s-a produs la 10 kilometri adancime, la 166 de kilometri sud-est de orașul Muara Siberut. Autoritațile indoneziene…

- Autoritatile franceze au anuntat ca au fost descoperite resturi ale scaunelor avionului in care s-a aflat fotbalistul argentinian Emiliano Sala, disparut saptamana trecuta deasupra Canalului Manecii. Potrivit...

- Un avion de vanatoare care aparține Franței, care a decolat de la baza Nancy-Ochey (Moeurthe-et-Moselle), a disparut de pe radar, miercuri, la aproximativ ora 11:00, intr-o zona muntoasa din estul franței, intre Doubs și Jura. La bordul aeronavei se aflau doi militari. Imediat dupa ce a fost semnalata…

- Planul de salvare aeriano-terestra (Sater) vizand cautarea 'unei aeronave care ar fi putut ateriza sau prabusi' a fost declansat de prefectul din Doubs in jurul orei locale 11:45, a indicat prefectura. 'Este cautat avionul care a disparut de pe radare intr-o zona intre Haut-Doubs si Haut-Jura'…

- O strangere de fonduri in sprijinul unui fost campion la box arestat dupa ce a agresat doi jandarmi francezi in timpul protestelor ''vestelor galbene'' cunoaste un succes neasteptat, descris drept ''socant'' de catre unul dintre membrii guvernului de la Paris, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit…