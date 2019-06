Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis cod portocaliu de ploi și grindina, marți dimineața, pentru patru județe din Oltenia. Aproape toata țara este sub atenționare cod galben. Conform ANM, sunt sub atenționare cod portocaliu județele Valcea, Olt, Gorj și Dolj. Se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 35-40 l/mp, frecvente…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru toate regiunile. „Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vântului, vijelii si caderi de grindina.…

- La finalul saptamanii trecute, vineri, salariații CE Oltenia, care au copii minori in ingrijire, au primit pe cardul de salariu, conform CCM, cate 100 de lei prima pentru fiecare copil. Banii astfel primiți au fost impozitați, conform legii. Prima pentru Ziua Copilului s-a acordat doar salariaților…

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, a prezentat, vineri, situatia financiara a CE Oltenia pe anul trecut, iar cifrele arata, in opinia deputatului liberal, „situatia tragica” in care se afla compania energetica. „Am in fata cifrele, pe anul 2018, ale CEO, iar pierderea inregistrata este de 1.133.531.000…

- CE Oltenia a notificat organizatiile sindicale cu privire la concedierea colectiva de personal care va incepe la data de 10 iulie a.c. Compania va concedia 200 de salariati, 90 din cadrul TESA si 110 din randul muncitorilor. ⁹ Articolul Document: Cine sunt salariații concediați de CEO! apare prima…

- Sindicalistii vor participa, pe data de 11 mai, la un miting international pe tema viitorului energiei pe baza de carbune la care vor fi prezente mai multe organizatii sindicale din Europa. Constantin Cretan sustine ca i-a invitat pe toti liderii sindicali din CE Oltenia sa i se alature la protestul…

- Directorul Carierei Miniere Lupoaia, Viorel Vulpe, va fi schimbat din funcție in aceste zile. Cel puțin asta spun in gura mare salariații de la aceasta unitate miniera a CE Oltenia și, șoptit, reprezentanții administrației companiei care anunța insa, ca, in mod incredibil, șeful de cariera, luat in…

- Marți va fi inaugurat echipajul de prim ajutor al SMURD, in cadrul Garzii de Intervenție Tismana. Ceremonia va avea loc la ora 11.00, in fața Casei de Cultura din centrul orașului Tismana. Garda de Interventie Tismana este o subunitate componenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj. „Ceremonia…