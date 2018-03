Stiri pe aceeasi tema

- Un sucevean in varsta de 35 de ani, Petrica Mandrila, zis „Polonic”, din Broșteni, arestat preventiv pentru viol și multiplu recidivist, a recurs la un gest de automutilare, taindu-se cu o lama de ras la organele genitale. S-a intamplat marți, zi in care individul a fost transferat din arestul ...

- Piromanul Petrica Mandrila zis „Polonic” a ajuns la spital dupa ce si-a taiat cu o lama organul genital la cateva ore distanta dupa ce a fost incarcerat in Penitenciarul Botosani. Individul a fost arestat preventiv la mijlocul lunii trecute pentru ca a violat o adolescenta in varsta de 15 ani.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.

- Ieri, 8 martie 2018, politistii Postului de Politie Lopadea Noua au intocmit dosar penal fata de un barbat de 64 de ani, din comuna, care este banuit de comiterea unor infractiuni de taiere fara drept de arbori si furt de arbori. Se pare ca, in perioada 1 – 6 martie 2018, barbatul ar fi taiat, fara…

- Consiliul Local al orașului Uricani nu a aprobat inca bugetul de venituri și cheltuieli, deși este luna martie. Calculele realizate de edilii de la Uricani arata ca administrația a fost lasata fara sume importante de bani. In contextul in care administrația locala nu are buget, specialiștii spun…

- Vasile - Ionut Oprisan (26 de ani), din comuna Stroiesti, judetul Suceava, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a furat o masina si a condus-o, desi nu are permis de conducere. El a fost prins de politisti si bagat in Arest. Individul a fost condamnat in 2013 la sase ani de inchisoare pentru viol,…

- Un copil de aproximativ trei ani și o femeie au fost gasiți morți, luni dupa-amiaza, cu gatul taiat intr-o casa cuprinsa de incendiu in orașul bacauan Targu Ocna, scrie libertatea.ro.

- Un barbat de 46 de ani, din comuna Vulturu, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu. Conform rechizitoriului, la data de 20 februarie 2017, barbatul a patruns…

- O veste teribila a cutremurat Romania, marți! O actrița din serialul „Las Fierbinți” a fost ucisa cu sange rece de soț. Potrivit informațiilor prezentate in mass-media, barbatul de 35 de ani i-a taiat gatul actriței Anastasia Cecati, cunoscuta cu numele de scena Anastasia Cia.Acum, ies la…

- O femeie in varsta de 52 de ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce a fost lovita cu un topor si lasata intr-o camera cuprinsa de flacari. Nenorocirea s-a petrecut in orasul Podu Iloaiei, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 2:00. Atunci, Gandurel in varsta de 42 de ani s-ar fi certat…

- Un individ din Brosteni cu mai multe antecedente penale, pentru fapte de furt, dar si pentru distrugeri prin incendiere, printre care si cazul de mare notorietate din anul 2008, atunci cand Pensiunea la Dolce Vita a fost distrusa de un incendiu pus intentionat, a ajuns din nou dupa gratii, de ...

- Sute de copaci au fost defrisati ilegal anul trecut, iar prejudiciile aduse statului se ridica la milioane de lei. Potrivit bilantului facut de Inspectoratul Ecologic de Stat, in 2017, au fost documentate peste 1300 de cazuri de taiere ilicita a arborilor.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie 2018,…

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat pe doi barbati de 75 si 43 de ani, ambii din Farau, ca persoana banuita de comiterea infracțiunii de taiere de arbori, fapta comisa in 29.01.2018. Se pare ca, in 29.01.2018, T.I. senior si T.I. junior de 75 si 43…

- Pesedistii astia cica nu mai stim ce vrem. Ba ne plangem ca au marit salariile in sistemul bugetar, ba ca le-au taiat. Ba spunem ca sunt salarii nesimtite si sporuri cu nemiluita, ba le sarim in cap cand incearca sa faca...

- Derby-ul etapei s-a ridicat la nivelul asteptarilor. La fel ca in precedenta intalnire din campionat, cele doua formatii au oferit un spectacol de cinci stele, incheiat cu acelasi rezultat: 2-2.

- O femeie in varsta de 36 de ani și-a ieșit din minți, dupa ce iubitul ei i-a facut un compliment unei alte femei. Zhanna Nurzhanova din Kazahstan s-a razbunat pe barbat intr-un mod șocant: i-a taiat penisul in timp ce dormea.

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a venit cu clarificari cu privire la noile modificari salariale. ”Președintele Romaniei va avea salariul taiat pe legea salarizarii, la fel și miniștri, alți demnitari și directori de instituții cu salarii foarte mari. (...) Noi am vrut sa creștem salariile mici,…

- Un barbat de 33 ani, din localitatea Cehei, s-a ales cu dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, dupa ce la inceputul lunii ianuarie, a avut un comportament indecent in fata unei copile de 10 ani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, fapta a fost sesizata oamenilor…

- Pentru ca legea nu i permite sa inchida bugetul cu deficit, primarul Decebal Fagadau spune ca a taiat pana l a inchis pe zero. Pentru ca deficitul se ridica la 300 de milioane de lei, printre investitiile la care s a renuntat este si modernizarea Pietei Grivitei. "Am taiat pana ne am incadrat la situatia…

- Un barbat in varsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi, a ajuns, luni, la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l-a lovit din greseala cu lopata si i-a taiat nasul. A

- Evenimentul inaugurarii toaletelor a fost organizat cu fast, la Scoala Elena Cuza din Piatra Neamt, joi, 25 ianuarie. Conducerea unitatii a invitat autoritati locale, reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Neamt si parinti ai copiilor. Pentru darea in folosinta a toaletelor unde s-au facut reparatii…

- Vrei sa știi ce cred Finanțele ca datorezi la buget? Va trebui sa faci cerere in acest sens la ANAF! Autoritațile fiscale considera ca, de fapt, documentele care anunța oamenii ce astfel de datorii au doar incarca contribuabilii cu hartii. „In vederea reducerii gradului de incarcare…

- O comisie de ancheta a inceput verificarile la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti, dupa ce un barbat a reclamat ca a ramas mutilat din cauza supeficialitatii cu care ar fi fost tratat de medici. Omul si-a pierdut un deget in urma unui accident de munca si, cu fragmentul taiat, a ajuns la Urgente…

- O femeie din judetul Vaslui a solicitat judecatorilor sa emita un ordin de protectie impotriva sotului care in noaptea de Revelion i-a taiat gatul cu un cutit. Judecatorii i-au respins cererea, invocand ca nu este dovedita starea de pericol.

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…

- Inca din toamna, mai mulți buzoieni reclamau taieri de arbori in diferite zone ale Parcului Crang. Oamenii se temeau atunci ca defrișarile au loc fara aprobarea vreunui organ silvic, iar postarile pe rețelele de socializare cu aceasta tema s-au viralizat. In realitate, taierile au fost efectuate de…

- O femeie a povestit clipele infricosatoare prin care a trecut, atunci cand sotul ei s-a decis sa-i taie ambele maini cu toporul. Femeia in varsta de 25 de ani din Rusia a povestit experienta traumatizanta prin care a trecut, cu doua saptamani inainte de Craciun.

- Caz șocant in județul Argeș. Pompierii care au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o casa din localitatea argeșeana Mioarele au gasit intr-una dintre camere un barbat mort. Acesta nu fusese insa nici atins de flacari, nici intoxicat cu fum, ci avea gatul taiat. Barbatul era in proces…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Un tanar de 28 de ani, din comuna Stejari, angajat ca muncitor in construcții in București, care venise acasa pentru a-și petrece sarbatorile de iarna in familie, a fost ucis, duminica seara, in propria gospodarie. Și fratele lui, in varsta de 26 de ani, a ajuns la spital cu gatul taiat.…

- ”Nu aș spune ca este ceva excepțional ca in Poliție se strecoara cate un astfel de individ, a spus Marius Pieleanu. In toate domeniile sunt dezaxați, de ce ar fi Poliția ferita de astfel de oameni? Alt aspect merita semnalat. Acest caz, sau mai precis intarzierea in rezolvarea lui, a aratat…

- Un radautean in varsta de 34 de ani a fost trimis in Penitenciarul Botosani dupa ce instantele de judecata au pronuntat pe numele sau o hotarare definitiva de condamnare. Valeriu Valentin Drosu va sta dupa gratii timp de 3 ani si 6 luni dupa ce magistratii l-au gasit vinovat pentru comiterea ...

- Un barbat din Calafindești condamnat la inchisoare pentru furt calificat a fost identificat și reținut aseara de polițiștii suceveni, iar apoi incarcerat in Penitenciarul Botoșani. Individul are de ispașit o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare in baza unei decizii a Judecatoriei Radauți. El era…

- Val de prezentari la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Slobozia in noaptea Revelion și primele 2 zile ale Anului Nou. Estimativ, aproximativ 300 de ialomițeni au avut nevoie de ingrijiri medicale. Printre ei s-a numarat și un tanar care s-a taiat la mana incercand sa deschida…

- Ies la iveala amanunte terifiante din viata pugilistului care a fost gasit mort. Acesta a scris un mesaj de adio inainte sa isi puna capat zilelor. Si-a taiat venele intr-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa.Citeste si: Aparitie SOC pe cerul Romaniei: Obiectul luminos NU a fost detectat…

- Viorel Soroceanu, un fost campion national la box, a fost gasita fara suflare in propria masina, intr-o parcare din Iasi. Barbatul avea 63 de ani si si-a taiat venele din cauza problemele de sanatate pe care le avea. A

- In urma activitaților desfașurate pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase, in perioada 7 – 13 decembrie a.c., polițiștii vranceni au efectuat 116 controale, din care 111 pe drumurile publice și 5 in fondul…

- Circa 100 de oameni s-au adunat sambata seara, 23 decembrie, la Monumentul Memorandistilor din centrul Clujului. Acesti au adus pancarte pe care scrie ”E clar! PSD distruge Romania!” si ”UDMR, tot ciuma rosie!”.

- Cinci mașini au fost avariate, luni, in municipiul Bacau, dupa ce un copac de aproximativ 20 de metri inalțime a cazut peste acestea. Vinovata de incident, care nu s-a soldat cu victime, este o echipa de muncitori care a taiat arborele respectiv fara a calcula corect, insa, locul unde acesta trebuie…

- Un barbat de 24 de ani și-a ucis soția în fața celor doi copii, de unul, respectiv doi ani, în locuința lor din Bellmead, Texas. Criminalul a înjughiat-o pe tânara de 21 de ani de nenumarate ori, apoi a decapitat-o de fața cu copiii și i-a pus capul în frigider. …

- Un barbat și-a taiat organul genital și l-a aruncat la gaini. Cazul șocant a avut loc in localitatea Caușeni, din Republica Moldova. Un barbat de 33 de ani din Causeni si-a taiat organul genital si l-a aruncat la gaini. Informatia a fost confirmata de medicii de la spitalul raional, scrie publika.md…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, joi, bugetul Agentiei Nationale de Integritate (ANI) pe 2018, in forma propusa de Guvern, nefiind formulate amendamente. Totuși, bugetul ANI este cu 13% mai mic fața de ceea ce au cerut Guvernului și cu 4% mai mic decat in 2017.In…