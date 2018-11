Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia liberala poloneza va controla majoritatea oraselor mari in urma alegerilor locale desfasurate duminica, Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), aflat la putere, nereusind sa-si adjudece niciunul, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, prezentate de posturile de televiziune, transmite…

- Partidul de dreapta Lege si Justitie (PiS), care se afla la putere de trei ani in Polonia, a castigat alegerile locale de duminica cu 32, 3% conform exit-pollurilor, insa rezultatul a fost unul dezamagitor, care a crescut optimismul in opozitie, scrie Politico.

- Partidul conservator la putere in Polonia s-a clasat duminica pe primul loc la alegerile regionale, dar la Varsovia opozitia a pastrat din turul intai primaria, potrivit unui sondaj realizat la iesirea de la urne, transmite AFP. Acest scrutin este considerat ca un test inainte de europarlamentarele…

- Polonezii voteaza duminica in primul tur al alegerilor municipale si regionale, scrutin ce va permite o evaluare a sanselor conservatorilor aflati la putere de a castiga din nou alegerile legislative peste un an, relateaza vineri AFP. "In mod evident, este un test inainte de europarlamentare (la sfarsitul…

- Luna trecuta, Curtea de Apel București a sesizat Curtea Suprema dupa protestul magistraților de pe scarile Palatului de Justiție. Tot atunci Curtea de Apel București s-a delimitat de acțiunea magistraților, spunand ca aceștia nu au cerut vreun acord din partea conducerii instanței. Concret, intr-un…

- Conform Mediafax, decizia luata de magistrați este una obligatorie. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a susținut aceasta inițiativa, considerand ca legea privind adunarile publice, care dateaza din 1991, trebuie adaptata prezentului. “Eu cred ca este necesar sa se intervina legislativ…

- Premiul Rafto pentru drepturile omului a fost atribuit joi unui jurist polonez, Adam Bodnar, si institutiei pe care el o conduce, "tinte ale atacurilor" de la venirea la putere la Varsovia a Partidului Lege si Justitie (PiS), relateaza AFP. In varsta de 41 de ani, Adam Bodnar este din…

