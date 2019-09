Polonia/alegeri: Conservatorii promit apărarea valorilor tradiţionale şi construirea unui 'stat providenţă' Apararea valorilor catolice traditionale si construirea unui 'stat providenta' in varianta poloneza sunt principalele promisiuni electorale asumate de conservatorii nationalisti polonezi din partidul Lege si Justitie (PiS), mari favoriti in alegerile legislative din 13 octombrie, la conventia nationala de sambata de la Lubin, in estul tarii, transmite AFP. Fara a face apel direct la 'lupta impotriva ideologiei LGBT', care a fost pana acum varful de lance al campaniei, presedintele formatiunii de guvernare, Jaroslaw Kaczynski, si-a declarat puternica opozitie fata de avort si eutanasie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apararea valorilor catolice traditionale si construirea unui 'stat providenta' in varianta poloneza sunt principalele promisiuni electorale asumate de conservatorii nationalisti polonezi din partidul Lege si Justitie (PiS), mari favoriti in alegerile legislative din 13 octombrie, la conventia nationala…

- Opozitia de centru din Polonia si-a anuntat vineri intentia de a anula multe dintre legile introduse de conservatori, pe care le considera antidemocratice sau chiar anticonstitutionale, daca va castiga alegerile legislative, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Denuntand "uraganul legislativ" lansat…

- Lukasz Piebiak a declarat ca demisioneaza pentru a nu aduce prejudicii de imagine guvernului, dar a adaugat ca va actiona in judecata respectivul portal. Conform Onet.pl, campania pe care el ar fi coordonat-o includea si publicarea unor informatii false pe retelele de socializare. Portalul a prezentat…

- Presedintele conservator al Camerei superioare a parlamentului polonez, Marek Kuchcinski, a anuntat joi ca demisioneaza, anuntul sau intervenind pe fondul unui scandal provocat de numeroasele sale calatorii, intre care unele impreuna cu familia sa, la bordul avioanelor guvernamentale, informeaza…

- La 4 iulie, Parlamentul de la Varsovia, dominat de conservatorii din Partidul Lege si Justitie, aflat la putere din toamna anului 2015, a adoptat o lege potrivit careia veniturile tinerilor sub 26 de ani vor fi scutite de impozite. Legea a intrat in vigoare la 1 august si priveste aproximativ 2 milioane…

- Treizeci de entitati teritoriale poloneze - sate, comune sau o adunare regionala - s-au declarat in ultimele luni 'libere de ideologia LGBT', a transmis miercuri organizatia neguvernamentala Campania impotriva homofobiei (KPH), relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Tema "ideologiei LGBT" reapare…

- Inaintat in Parlament de conservatorii aflati la putere, proiectul a beneficiat de votul a 419 deputati, in timp ce doar patru voturi au fost impotriva si nu a existat nicio abtinere. In virtutea acestei legi, remuneratiile pe care le primesc tinerii sub 26 de ani, a caror valoare anuala bruta…

- Un tribunal polonez l-a condamnat joi pentru neglijenta in serviciu pe fostul sef de cabinet al lui Donald Tusk, din perioada cand acesta era prim-ministru, in legatura cu accidentul aviatic de pe 10 aprilie 2010 de la Smolensk, in Rusia, in care si-au pierdut viata presedintele de atunci al statului…