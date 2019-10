Polonia: Zece migranţi vietnamezi, găsiţi ascunşi într-un camion la frontiera cu Lituania Migrantii - noua barbati si o femeie - nu detineau documente de calatorie, a indicat purtatorul de cuvant al autoritatii vamale din Bialystock. Camionul, care transporta parchet stratificat, fusese oprit la Budzisko, in apropierea granitei cu Lituania, pentru un control rutier de rutina. Migrantii au fost predati politiei de frontiera lituaniene, iar soferul, un polonez de 44 de ani, a fost arestat. El risca 8 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat de complicitate la trecerea ilegala a frontierei. Miercuri, 39 de presupusi migranti, considerati a fi cetateni chinezi, au fost gasiti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

