- Ministerul de Externe israelian a declarat marti ca spera la amendarea legii poloneze privind Holocaustul, semnata de presedintele polonez Andrzej Duda, manifestand mult mai multa retinere ca inainte in aceasta controversa, informeaza AFP. Cu riscul de a irita si mai mult Israelul, SUA si Ucraina,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat un proiect de lege care limiteaza in mare masura comertul in zilele de duminica, argumentand ca aceasta miscare va aduce beneficii vietii familiale ale angajatilor, scrie Dailymail. Guvernul si Sindicatul de Solidaritate, care au aprobat legislatia,…

- „Politicienii romani, chiar și la cel mai inalt nivel, nu au teze și idei pe care sa le susțina. Au un complex. Decat sa se faca de ras, mai bine stau acasa. Dar nu putem sta izolați aici, sa ne facem frate cu codrul, intr-o lume in mișcare, intr-o economie globalizata, fara bariere, in care, daca…

- Guvernul a decis, in ultimele zile ale mandatului lui Tudose, trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor construcții și amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Naționale, situate in mai multe județe intre care si Aradul. Cu…

- Ministerul de Externe al Poloniei a transmis ca spera ca relatiile cu SUA vor ramane neschimbate, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a adoptat un proiect de lege controversat privind Holocaustul, despre care Washingtonul a comentat ca ar putea submina "libertatea de exprimare si discursul academic".

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui…

- "Daca cineva falsifica adevarul istoric, acuza Polonia si pe polonezi, noi nu avem voie sa ne aparam si sa stabilim aceste prevederi? Pentru mine situatia aceasta este total de neinteles", spune presedintele Andrzej Duda, potrivit Rzeczpospolita. Polonia a adoptat saptamana trecuta un amendament care…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Guvernul polonez "nu va accepta cu siguranta" intentia Bruxellesului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept, a declarat vineri seful diplomatiei de la Varsovia, Jacek Czaputowicz, citat de AFP.

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- Includerea Poloniei in turneul pe care secretarul de stat american Rex Tillerson il efectueaza saptamana aceasta in Europa este o consecinta a politicii pro-americane a Poloniei si a aprecierii de catre SUA a recentei ofensive politice poloneze in domeniile securitatii si diplomatiei internationale,…

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- Armata pregatește ingineri. Incep pregatirile pentru formarea specialiștilor care sa poata folosi tehnologia de ultima generație cumparata. Pentru utilizarea sofisticatelor sisteme de rachete PATRIOT, de exemplu, este nevoie de ingineri militari bine pregatiți. Ministerul Apararii Naționale a pus in…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66 2017, prin care s a infiintat Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale, dar a lansat o serie de avertismente la adresa Guvernului și Coaliției PSD-ALDE, potrivit unui comunicat de presa.

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP.Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este si procuror-general…

- Malgorzata Gersdorf a publicat o scrisoare deschisa la doua zile dupa lansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat miercuri seara oficialii Uniunii Europene ca "mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP."Multi…

- Guvernul nationalist din Polonia s-a transformat intr-una dintre bataile de cap ale Uniunii Europene, care observa cu ingrijorare felul in care reformele promovate de Varsovia se indeparteaza tot mai mult de valorile europene, in schimb discursul radical incepe sa domine scena politica nationala.…

- Comisia Europeana a declanșat, miercuri, Articolul 7 - așa-numita “arma nucleara” a UE – impotriva Poloniei, pentru modificarile legislative care subornoneaza politic justiția. Decizia vine dupa luni de dialog și avertismente, in care relațiile dintre Varșovia și Bruxelles s-au deteriorat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 20 decembrie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; * Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea…

- Executivul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 233/2016 privind parteneriatul public-privat, care permite realizarea unor proiecte de interes national si local, de calitate, pe termen lung, realizate la timp si in bugetul agreat.

- Mateusz Morawiecki a fost investit, luni dupa-amiaza, in functia de prim-ministru al Poloniei, in locul Beatei Szydlo, care a devenit vicepremier, informeaza site-ul agentiei Reuters. Partidul de guvernamant, Lege si Justitie (PiS), a destituit-o saptamana trecuta pe Beata Szydlo din functia…

- Premierul Poloniei a demisionat din funcție. Beata Szydlo și-a prezentat demisia comitetului politic al partidului din care face parte (PiS), iar aceasta a fost acceptata, a anunțat, joi, purtatorul de cuvant al acestei formațiuni, Beata Mazurek. Motivul demisiei: „o schimbare necesara pentru a face…

- "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat Martin Schulz in fața congresului SPD reunit la Berlin. In opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene care refuza aderarea la un nou tratat constituțional ar trebui sa paraseasca "automat" blocul comunitar. El crede ca aceasta…

- Informatiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Guvernul a aprobat in ședința de miercuri, 6 decembrie, un proiect de Ordonanța…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, personalul din sistemul sanitar care a beneficiat in anul 2017 de tichete de masa va beneficia de acordarea indemnizatiei de hrana pe tot parcursul anului 2018, iar aceasta indemnizatie va fi exceptata in anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri de 30%. "In…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii - cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul sanitar, precum si cadrele didactice.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.Actul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 27 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol aer cu bataie mare HSAM "; Decret pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii cu privire la acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului roman, aceștia putand sa foloseasca gratuit un spațiu cu destinația de cabinet de lucru, pe langa reședința de protocol. …

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar intrebarea care sta pe buzele tuturor este unde urmeaza sa petreaca trecerea dintre. Tocmai de aceea, iți prezentam unde poți sa faci Revelionul in strainatate cu mai puțin de 1.000 de lei de persoana. Unde poți sa faci Revelionul in strainatate cu mai puțin de 1.000…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat o lege care le permite autoritatilor ruse sa catalogheze companiile media nonruse drept "agenti straini", o masura considerata un act de retorsiune fata de Statele Unite. Legea a fost adoptata rapid de Parlamentul Rusiei in ultimele doua saptamani…

- Șeful diplomației poloneze, Witold Waszczykowski, s-a declarat miercuri 'șocat' de dezbaterea desfașurata in aceeași zi in plenul Parlamentului European in legatura cu situația statului de drept in Polonia și i-a acuzat pe unii oficiali ai Uniunii Europene ca nu doresc sa discute cu autoritațile…

- SUA au lansat miercuri un apel "la reținere" catre liderii din Zimbabwe pentru a "permite revenirea rapida la normalitate", in timp ce armata locala l-a plasat pe președintele Robert Mugabe in arest la domiciliu și a preluat controlul asupra Harare, capitala Zimbabwe, relateaza…

- Reformele din justitie implementate sau propuse in Polonia de actualul guvern conservator si criticate de institutiile europene constituie un risc de 'incalcare grava' a valorilor fundamentale ale UE si a statului de drept, se arata intr-o rezolutie votata miercuri de Parlamentul European, in timp…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

Guvernul de la Varsovia ii indeamna pe polonezi sa se inmulteasca ca iepurii, scrie The Associated Press.