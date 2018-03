Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va examina in acest an modalitatile de a obtine despagubiri pentru distrugerile suferite in timpul celui de-al doilea razboi mondial, a declarat miercuri ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite Reuters. "Discuta despre necesitatea de a-i compensa pe polonezi pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel se deplaseaza luni la Varsovia pentru o vizita in cursul careia va pleda pentru solidaritate intre tarile membre ale Uniunii Europene, pe fondul dezacordurilor cu Polonia legate de reforma sistemului sau judiciar si de politica europeana privind migratia, transmit…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse de…

- Ministerul de Externe de la Paris le-a transmis un avertisment reporterilor sa nu se deplaseze in Siria, data fiind escaladarea violentelor in aceasta tara, mai ales in enclava Ghouta de Est si in regiunea Afrin, transmite vineri Reuters. 'In contextul unei recrudescente a violentelor in Siria,…

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Ministrul nord-coreean de externe Ri Yong Ho va vizita Suedia in viitorul apropiat, a anuntat vineri, din surse confidentiale, cotidianul suedez Dagens Nyheter, preluat de Reuters. Ministrul suedez de externe a refuzat sa comenteze, precizeaza agentia, conform Agerpres.Ambasada Suediei la…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- O grupare de hackeri rusi cunoscuta sub numele APT28 a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza miercuri dpa si Reuters. Guverne si experti in securitate din Occident sustin ca exista…

- Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, a declarat ca scopul sanctiunilor impotriva Phenianului este acela de a convinge oficialii nord-coreeni sa renunte la programul de inarmare nucleara si nu de a provoca prabusirea regimului stalinist, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Ministrul adjunct de justitie din Polonia, Patryk Jaki, politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, vrea sa inchida ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, ministrul adjunct de justitie Patryk Jaki, vrea sa se puna capat la ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza Reuters.…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul…

- Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat de catre un jurnalist israelian daca va fi incriminata orice persoana care vorbeste despre colaboratori polonezi ai regimului nazist in timpul Holocaustului, in conformitate cu noua lege adoptata…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a subliniat ca autoritatile israeliene sunt responsabile pentru securitatea ambasadei poloneze de la Tel Aviv, a doua zi dupa ce cladirea acesteia a fost vandalizata cu svastici si inscriptii antipoloneze, relateaza agentia PAP. "Sunt vizibile unele stari…

- Autoritatile de la Stockholm i-au acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta condamnat la moarte si intemnitat in Iran, a confirmat sambata Ministerul suedez de Externe, transmite Reuters. Ahmadreza Djalali, doctor in medic...

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- 'Continuam lupta', a spus Saakasvili dupa sosirea din Polonia, sugerand ca intentioneaza sa ramana in Olanda, tara de origine a sotiei sale.Mihail Saakasvili a fost arestat luni intr-un restaurant din centrul Kievului si trimis imediat in Polonia la bordul unui avion, punandu-se capat unui…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamini, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP, relateaza Reuters. Ministerul de Externe olandez nu a putut fi contactat pentru a confirma aceasta informatie. Opozantul si…

- Parlamentul olandez a respins marti seara o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mark Rutte, dupa demisia ministrului de externe Halbe Zijlstra, informeaza Xinhua. Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate (PVV), a depus motiunea in urma reactiei lui Rutte la o mincinuna…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Polonia nu ar trebui sa "rescrie istoria", dupa ce presedintele a promulgat legea controversata privind Holocaustul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Reactia ferma a Israelului fata de legea adoptata recent de parlamentul de la Varsovia cu privire la Shoah, menita sa apere imaginea tarii, se datoreaza unei 'neintelegeri', a declarat luni seful diplomatiei poloneze, Jacek Czaputowicz, care nu a exclus insa posibilitatea amendarii textului dupa…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Ministerul rus de Externe a emis, vineri, o avertizare de calatorie in care le recomanda cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, acuzand Statele Unite ca urmaresc arestarea lor, relateaza Reuters.

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Ministrul de Externe din Polonia, Jacek Czaputowicz, a facut un apel disperat in problema crizei refugiatilor. Oficialul din Guvern a declarat ca frontierele trebuie sa fie sigilate, mentionand totodata ca tara sa intentioneaza sa ofere asistenta in zonele din care vin imigrantii. Membrul guvernului…

- Ministrul de Externe din Polonia, Jacek Czaputowicz, a facut un apel disperat in problema crizei refugiaților. Oficialul din Guvern a declarat ca frontierele trebuie sa fie sigilate, mentionand totodata ca tara sa intentioneaza sa ofere asistenta in zonele din care vin imigrantii, a scris vineri PAP.

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sâmbata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri…

- Granitele trebuie sa fie sigilate, a declarat ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz, in legatura cu criza migrantilor, mentionand totodata ca tara sa intentioneaza sa ofere asistenta in zonele de vin migrantii, relateaza vineri PAP. ''Politica noastra privind migratia…

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- „Din pacate, a fost un accident feroviar la Milano. La ora actuala continua operațiunile de descarcerare, dar este cert pana acum ca sunt doi morți și zece raniți. Pe lista respectiva nu figureaza niciun cetațean roman”, a declarat ministrul de Externe la inceputul ședinței de Guvern. Meleșcanu…

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters. In cursul acestei…

- Polonia se bazeaza pe continuarea dialogului cu Comisia Europeana pentru a-si rezolva "diferendul" cu UE, care acuza Varsovia de violarea statului de drept si ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni Jacek Czaputowicz, ministrul polonez de Externe, citat de AFP.

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA, relateaza Reuters.…

- Noul premier Mateusz Morawiecki s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte sa se duca la discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press. Cele trei nume grele din Guvernul conservator polonez sunt ministrul Apararii Antoni Macierewicz, seful diplomatiei…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor în statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa întâlnirea avuta miercuri, la Budapesta,…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…

- Decizia Washingtonului de a furniza armament catre Ucraina va provoca Administratia de la Kiev sa foloseasca forta in cadrul conflictului desfasurat in estul statului ucrainean, a declarat, sambata, Grigori Karasin, adjunct al ministrului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.