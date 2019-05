"Astazi am trimis o solicitare de oferta partenerilor nostri americani privind achizitia a 35 de avioane F-35A, impreuna cu un pachet logistic si de instruire", a scris Blaszczak pe Twitter.



Statele Unite ar urma sa isi extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 la cinci tari, printre care si Polonia, in contextul in care aliatii europeni isi consolideaza apararea in fata unei Rusii intarite, a transmis Pentagonul luna trecuta.



Polonia se numara printre tarile membre ale NATO care aloca cel putin 2% din PIB pentru aparare. Varsovia a fost de acord in 2017 sa creasca treptat…